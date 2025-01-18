تامر حسني ناعيا والد ياسمين عبد العزيز: "راح عند اللي أحن من الدنيا كلها عليه"

كتب- هاني صابر:

نعى النجم تامر حسني، والد النجمة ياسمين عبدالعزيز الذي وافته المنية مساء اليوم السبت.

وكتب تامر، عبر حسابه على إنستجرام: "الله يرحمه ويحسن إليه، ربنا يصبر قلبك يا ياسمين.. راح عند اللي أحن من الدنيا كلها عليه.. نسألكم الفاتحة والدعاء له بالرحمة".

وأعلنت ياسمين عبد العزيز، عن وفاة والدها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "توفي إلى رحمة الله أبويا ..البقاء لله".

يذكر أن، ياسمين عبد العزيز تخوض موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب".

"وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

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