بث مباشر لحفل العالمي أنتوني هوبكنز في "موسم الرياض"

روج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، للحفل الموسيقي "الحياة حلم" للنجم العالمي، أنتوني هوبكنز، والذي يقام مساء اليوم الجمعة ضمن فعاليات "موسم الرياض".

ونشر تركي مقطع فيديو لايف من كواليس الحفل عبر حسابه الرسمي على "X"، وكتب: "البث المباشر لحفل السير أنتوني هوبكنز مع معزوفات موسيقية خاصة بـ موسم الرياض".

وحرص النجم العالمي، أنتوني هوبكنز على تحية المستشار تركي آل الشيخ، فور صعوده على المسرح، وقال: "شكرًا لدعوتي مرة أخرى لهذه المدينة الرائعة".

وشهد الحفل توافد عدد كبير من نجوم الوسط الفني والغنائي والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي، منهم كريم عبد العزيز، بوسي شلبي، أشرف زكي، روجينا، صفية العمري، هالة سرحان، صابرين، يسرا، ليلى علوي، عمرو مصطفى، تامر حسين، أيمن بهجت قمر، ماجد المصري، الذين حرصوا على تلبية دعوة تركي آل الشيخ لحضور الحفل الموسيقي، إلى جانب استعداداتهم لحضور حفل توزيع جوائز "Joy Awards" المقرر إقامته مساء غدًا السبت.

ويشهد حفل "Joy Awards"، حضور المستشار تركي آل الشيخ، ويُبث على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بداية من وصول النجوم إلى الحفل، ومرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيراً الختام.

