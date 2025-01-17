مي عمر بفستان أنيق ودرة كاجوال.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

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إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

لقاء الخميسي

شاركت الفنانة لقاء الخميسي متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بدون مكياج.

داليا مصطفى

نشرت الفنانة داليا مصطفى أحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ.

مريم أوزرلي

خضعت الفنانة التركية مريم أوزرلي لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الأسود.

بسمة بوسيل

ظهرت الفنانة بسمة بوسيل مع صديقاتها أثناء تواجدها بالنادي، وشاركت متابعيها الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

هاجر أحمد

شاركت الفنانة هاجر أحمد متابعيها، عبر السوشيال ميديا صورة جديدة لها، ونشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

مي عمر

خضعت الفنانة مي عمر لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأسود.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بمكياج أنيق.

عصام السقا

ظهر الفنان عصام السقا داخل "إسطبل" الخيول، ونشر الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقى إعجاب جمهوره.

نانسي صلاح

شاركت الفنانة نانسي صلاح متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملابس كلاسيك.

درة

خطفت الفنانة التونسية درة الأنظار، من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال.