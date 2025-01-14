لقاء الخميسي تنشر صورتها وهي طفلة.. والجمهور: "قمر من يومك"

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة لقاء الخميسي متابعيها على السوشيال ميديا، صورة لها وهي طفلة.

واستعادات لقاء ذكريات الطفولة، بنشر صور لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وكتبت: "كان يا مكان".

نالت الصور إعجاب متابعين لقاء الخميسي، وجاءت التعليقات، كالتالي: "خدود كتير"، "الحلو حلو مين قده"، "كيوت أوي"، "زي القمر"، "قمر من يومك".

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يذكر أن الفنانة لقاء الخميسي تشارك في مسلسل "روج أسود"، وهو بطولة رانيا يوسف، لقاء الخميسي، مي سليم، فرح الزاهد، وداليا مصطفى، وكريم العمري وعابد عناني ومحمد الدسوقي، إنتاج ممدوح شاهين ومن تأليف الكاتب أيمن سليم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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