راغب علامة يوجه رسالة إلى عبدالرحيم الحلبي بعد فوزه بلقب "إكس فاكتور 2"

يضم أغاني تنازع عليها مع شيرين عبدالوهاب.. تفاصيل استعداد حسام حبيب لطرح

كتب- مصطفى حمزة"

حرص المطرب اللبناني راغب علامة، على توجيه التهنئة إلى السوري عبدالرحيم الحلبي، عقب حصده جائزة الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية الشهير "إكس فاكتور"، والمعروض على تلفزيون دبي.

المطرب اللبناني راغب علامة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، كتب: "ألف مبروك حبيبي عبدالرحيم الحلبي وكلّ التوفيق في مشوارك الفني".

السوري عبدالرحيم الحلبي، حصد لقب الموسم الثاني، من برنامج "إكس فاكتور"، بعد منافسة مع السعودي مجيد خالد، والأردني هاشم الرقاد، وضمت لجنة التحكيم، النجوم: راغب علامة، رحمة رياض، وفايز السعيد.