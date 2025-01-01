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ملك قورة تحتفل بليلة رأس السنة أمام برج خليفة والجمهور يغازلها (صور)

10:11 م الأربعاء 01 يناير 2025

ملك قورة

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كتب- مؤمن سعد:

شاركت الفنانة ملك قورة، متابعيها عبر السوشال ميديا صورا لها خلال توديع عام 2024 والاحتفال برأس السنة الجديدة.

ونشرت ملك، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وداعًا 2024 وبالتأكيد شكرًا لك.. 2025 الأفضل لم يأت بعد، أتمنى للجميع سنة جديدة سعيدة".

وجاءت بعض تعلياقت الجمهور، كالتالي: "جميلة جمال"، "سنة سعيدة عليكي"، "العسل كله"، "يا قمر لو فيه اتنين منك"، "الحوة".

وأظهرت الصور تواجد ملك قورة بالإمارات أمام برج خليفة لقضاء احتفالات رأس السنة.

جدير بالذكر أن آخر مشاركات الفنانة ملك قورة بمسلسل "بيت الرفاعي" بطولة الفنان أمير كرارة وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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ملك قورة السوشال ميديا رأس السنة الجديدة إنستجرام ملك قورة برج خليفة
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