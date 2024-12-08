ريم سامي تنشر صورًا مع شقيقها محمد سامي من مهرجان البحر الأحمر

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ريم سامي متابعيها، صورًا جديدة لها، من فعاليات مهرجان "البحر الأحمر" السينمائي في دورته الرابعة هذا العام.

وظهرت ريم، مع شقيقها المخرج محمد سامي، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "أجمل مامي، عسل ربنا يحميكي، ربنا يقومك بالسلامة، الحبايب، ماشاء الله على الجمال".

وكانت آخر مشاركات الفنانة ريم سامي بمسلسل "حدوتة منسية" وسط بطولة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية على رأسهم النجمة سوسن بدر.

يذكر أن، ريم سامي تشارك ببطولة عدد من الاعمال التلفزيونية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد، ومسلسل "للأذكياء فقط" بطولة الفنان حمدي الميرغني وسيتم عرضهما ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا:

تشييع جثمان زوج بدرية طلبة من مسجد العمري

طرح البوستر الرسمي لفيلم "بضع ساعات في يوم ما" استعدادًا لعرضه في 26 ديسمبر

"كنت واهما وأعتذر".. أيمن زيدان يعلق على سقوط بشار الأسد

أول تعليق من أصالة بعد سقوط بشار الأسد