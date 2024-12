صور نادرة.. جانا دياب تستعيد ذكريات الطفولة مع والدها ووالدتها

كتب- مروان الطيب:

نشرت جانا دياب، ابنة النجم عمرو دياب، صور جديدة عبر خاصية الاستوري على حسابها "إنستجرام"، استعادت خلالها ذكرياته طفولتها.

وظهرت جانا في الصور مع والدها عمرو دياب، ووالدتها زينة عاشور وأشقائها عبدالله وكنزي، وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

واحتفلت جانا دياب مؤخرًا بنجاح أولى حفلاتها الغنائية في لندن، الذي أقيم على مسرح جورج تافيرن، ونشرت مقاطع فيديوهات من كواليس الحفل ظهرت خلالها وهي تغني عدد من أغانيها التي طرحتها مؤخرًا، وسط تفاعل المتواجدين.

طرحت جانا دياب مؤخرًا أحدث أغانيها بعنوان "I'll Just Say It" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وعلى صفحاتها المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي وعلقت: "إذا كنت تشعر بأن الحياة مرهقة، ولديك مشاعر الشك في النفس، وترغب في الصراخ والبكاء فاذهب إلى أغنيتي سأقول ذلك فقط على كل المنصات".

تواصل جانا دياب طرح عدد من أغانيها على طريقة الفيديو كليب منها أغنية بعنوان "Escape Plan"، ونشرت جانا مقطع فيديو من كواليس تصوير الكليب حيث ظهرت خلاله بعدد من الإطلالات المختلفة بعدد من شوارع وأحياء القاهرة.

يذكر أن، جانا دياب كشفت عن تعاقدها خلال الفترة الماضية مع شركة "إنترسكوب" وهي شركة تسجيلات أمريكية أعلنت خلالها بدء مسيرتها الغنائية بشكل احترافي على خطى والدها عمرو دياب.

