"افتريت وربنا عاقبني".. ماذا قالت عفاف شعيب عن السبب وراء عدم الإنجاب؟

كتب- مروان الطيب:

تحدثت الفنانة عفاف شعيب، عن السر وراء عدم الإنجاب، على الرغم من زواجها مرتين، وإن الله لم يشاء أن ترزق بأطفال.

وحلت عفاف شعيب ضيفة على برنامج "قعدة ستات" تقديم مروة صبري ويعرض على قناة "ألفا اليوم".

وعن السر وراء عدم الإنجاب قالت: "كل شيء نصيب، ربنا سبحانه وتعالى ما أرادش أني يكون ليا أولاد، وكان كل ما يحصل حمل كان ينزل لوحده سبحان الله، عشان انا افتريت في الأول عشان كده ربنا بيعاقني في التاني".

وتصدرت الفنانة عفاف شعيب مؤخرًا محرك البحث جوجل، بعد تصريحاتها في البرنامج، منها أنها حزنت بعدما علمت بقرار الفنانتين سهير رمزي وشهيرة خلع الحجاب بعد ما يقرب من 22 سنة من ارتدائه.

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يذكر أن، آخر أعمال عفاف شعيب كان مسلسل "محارب"، وعرض في موسم رمضان 2024، بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وناهد السباعي وماجد المصري ونرمين الفقي وتامر عبد المنعم ومحمود ياسين جونيور وملك أحمد زاهر، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

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