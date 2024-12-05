آسر ياسين من مهرجان البحر الأحمر السينمائي: "زرت السعودية هذا العام أكثر من أهلي"

جدة- منى الموجي:

تحدث النجم آسر ياسين عن مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وحرصه على التواجد في دورته الرابعة وحضور عدد من فعالياته، بعدما شارك العام الماضي فيه بفيلم شماريخ.

وقال آسر في حفل افتتاح المهرجان اليوم الخميس في جدة التاريخية: "هذا العام يشارك 7 أفلام مصرية، وأتمنى الفيلم الأفضل يفوز".

وأكد أنه أحب مدينة جدة كثيرا، وحدد عدد من الأماكن التي يحب أن يزورها هذا العام، لافتا أنه زار السعودية في ٢٠٢٤ أكثر من مرة، وتابع "زرتها اكتر ما زرت أهلي".

مهرجان البحر الأحمر السينمائي يشهد حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام من مختلف أنحاء العالم: إلهام شاهين، نبيلة عبيد، منى زكي، أحمد حلمي، أمينة خليل، ريا أبي راشد، لميس الحديدي، كاثرين زيتا جونز، مايكل دوجلاس، صبا مبارك، ليلى علوي، مي عمر، محمد سامي.