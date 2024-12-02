"أمي الثانية".. أحمد وفيق يعلن وفاة عمته عبر فيسبوك

كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان أحمد وفيق عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن وفاة عمته.

وكتب:"توفيت إلى رحمة الله عمتي الحبيبة ، حبيبة قلبي وأمي التانية، ربنا يرحمك حبيبتي ويغفرلك، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وانهالت عليه التعليقات من الزملاء في الوسط الفني والجمهور الذي تمنى لها الرحمة ولأسرته الصبر.

وانضم مؤخرا الفنان أحمد وفيق لأبطال مسلسل الحلانجي بطولة النجم محمد رجب المقرر عرضه في رمضان 2025.