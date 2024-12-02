صور جديدة من احتفال الفنانة ثراء جبيل بزفافها

"آلام حادة في المعدة والقولون" أدخلته تريند جوجل.. من هو الفنان محمود

كتب- هاني صابر:

احتفلت الفنانة ثراء جبيل، مساء أمس، بحفل بزفافها على الممثل الشاب مختار الديناري على شاطئ البحر.

وشهد حفل الزفاف الذي أقيم بالقاهرة، حضور المخرج مجدي الهواري وزوجته دنيا عبدالمعبود، وعدد من الأصدقاء والأهل والمقربين.

وكانت ثراء جبيل احتفلت بعقد قرانها في ديسمبر الماضي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت "ثراء" في وقت سابق عن السبب الذي دفعها وزوجها الممثل مختار الديناري للزواج في الولايات المتحدة الأمريكية والاحتفال هناك بعيدا عن الأصدقاء والأهل في مصر. ونشرت فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، وعلقت عليه: "بعد ما مختار جاتله منحة فولبرايت وعشان هيقعد سنتين قررنا نتجوز في أمريكا في أجمل وقت في السنة بالنسبالي.. في الكريسماس ٢٥\١٢\٢٠٢٣.. وبعدين نفرح وسط حبايبنا في مصر".