زوج كارمن سليمان يمنعها من الكشف عن جنس مولودها.. ماذا حدث؟

الجمال المصري مع التركي.. نجمات خطفن الأنظار على السجادة الحمراء في

محمود بكري أفضل ممثل عن فيلم "إلى عالم مجهول" في مهرجان البحر الأحمر

كلهم في صورة.. لحظة استثنائية جمعت نجوم السينما العالمية في ختام مهرجان

كزبرة ينشر صورة مع ليلى علوي وإلهام شاهين ويعلق: "أنا بين نارين"

كتب - معتز عباس:

تحدثت الفنانة كارمن سليمان، عن تفاصيل حملها الثاني بعد ظهورها ببطن كبيرة خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز مهرجان بيلبورد عربية للموسيقى.

وقالت كارمن، ببرنامج "ET بالعربي"، إنها حامل في الشهر السادس.

وطلبت مذيعة البرنامج من كارمن الكشف عن جنس المولود، قائلة: "عملتوا ريفيو عن جنس المولود"، لترد عليها، كارمن: "لسة".

وأكملت المذيعة حديثها مع كارمن، قائلة: "أنا ممكن أقولك، أعتقد أنه ولد"، ليتدخل زوجها مصطفى جاد ويطلب من كارمن عدم الكشف عن جنس المولود، قائلًا: "متحرقيش حاجة لو سمحت.. بعد اذنك".

وتغزل مصطفى في زوجته كارمن، وقال: "دي روح قلبي وحياتي أعظم ست في الدنيا وأنا محظوظ إنها في حياتي ومبسوطين دايما مع بعض".

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

وكانت الفنانة كارمن سليمان، طرحت مؤخرًا فيديو كليب لأحدث أغنياتها، والتي تحمل اسم "بكائيات"، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع يحيى يوسف، إخراج ساندي.

اقرا أيضا..

مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. لطفي عاشور أفضل مخرج عن فيلم "الذراري الحمر"