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زوج كارمن سليمان يمنعها من الكشف عن جنس مولودها.. ماذا حدث؟

10:43 م الخميس 12 ديسمبر 2024
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    كارمين سليمان حامل في طفلها الثاني
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    كارمن سليمان وزوجها مصطفى جاد في جفل بيلبورد
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كتب - معتز عباس:

تحدثت الفنانة كارمن سليمان، عن تفاصيل حملها الثاني بعد ظهورها ببطن كبيرة خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز مهرجان بيلبورد عربية للموسيقى.

وقالت كارمن، ببرنامج "ET بالعربي"، إنها حامل في الشهر السادس.

وطلبت مذيعة البرنامج من كارمن الكشف عن جنس المولود، قائلة: "عملتوا ريفيو عن جنس المولود"، لترد عليها، كارمن: "لسة".

وأكملت المذيعة حديثها مع كارمن، قائلة: "أنا ممكن أقولك، أعتقد أنه ولد"، ليتدخل زوجها مصطفى جاد ويطلب من كارمن عدم الكشف عن جنس المولود، قائلًا: "متحرقيش حاجة لو سمحت.. بعد اذنك".

وتغزل مصطفى في زوجته كارمن، وقال: "دي روح قلبي وحياتي أعظم ست في الدنيا وأنا محظوظ إنها في حياتي ومبسوطين دايما مع بعض".

وكانت الفنانة كارمن سليمان، طرحت مؤخرًا فيديو كليب لأحدث أغنياتها، والتي تحمل اسم "بكائيات"، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع يحيى يوسف، إخراج ساندي.

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كارمن سليمان مهرجان بيلبورد عربية للموسيقى et بالعربي
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