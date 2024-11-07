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تركي آل الشيخ يكشف عن عدد زائري فعاليات "موسم الرياض"

09:19 م الخميس 07 نوفمبر 2024

المستشار تركي آل الشيخ

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كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن عدد الزائرين لفعاليات "موسم الرياض" وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "X".

ونشر تركي مقطع فيديو تضمن عدد من الفعاليات المختلفة في "موسم الرياض" وعلق: "وصول موسم الرياض لـ 4 مليون زائر من جميع أنحاء العالم".

وافتتح تركي آل الشيخ منذ أيام استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، وهي أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتضمن العديد من البلاتوهات التي تم تجهيزها على أعلى مستوى تقني وسط حضور عدد كبير من أبرز وألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي.

تركي يكشف عن عدد الوافدين على فعاليات موسم الرياض

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المستشار تركي آل الشيخ الهيئة العامة للترفيه المملكة العربية السعودية موسم الرياض استديوهات الحصن بيج تايم عدد زائري موسم الرياض
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