تركي آل الشيخ يكشف عن عدد زائري فعاليات "موسم الرياض"

كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن عدد الزائرين لفعاليات "موسم الرياض" وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "X".

ونشر تركي مقطع فيديو تضمن عدد من الفعاليات المختلفة في "موسم الرياض" وعلق: "وصول موسم الرياض لـ 4 مليون زائر من جميع أنحاء العالم".

وافتتح تركي آل الشيخ منذ أيام استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، وهي أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتضمن العديد من البلاتوهات التي تم تجهيزها على أعلى مستوى تقني وسط حضور عدد كبير من أبرز وألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وصول #موسم_الرياض لـ4 مليون زائر من جميع أنحاء العالم 🇸🇦🌍🔥

Riyadh Season has reached 4 million visitors from all over the world 🔥🇸🇦🌍#RiyadhSeason#BigTime pic.twitter.com/cTwb9fapFF

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 7, 2024