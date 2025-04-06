كارمن سليمان تحتفل بعيد ميلاد زوجها مصطفى جاد: "ربنا يحفظك ويخليك ليا"

كتبت - سهيلة أسامة:

احتفلت الفنانة كارمن سليمان بعيد ميلاد زوجها الملحن مصطفى جاد، ووجهت له رسالة رومانسية.

ونشرت كارمن مجموعة من الصور التي تجمعها بزوجها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "كل سنة واحنا مع بعض يا روح قلبي، ربنا يحفظك ويخليك ليا ولولادنا يا رب، بحبك".

يُذكر أن كارمن سليمان طرحت مؤخرا أغنية "أسيبلك روحي"، من كلمات مصطفى ناصر، وألحان مصطفى العسال، والتي حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها.

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