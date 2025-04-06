جومانا مراد بإطلالة صيفية جريئة على البحر (فيديو)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة السورية جومانا مراد جمهورها مقطع فيديو أثناء قضاء عطلتها، نال إعجاب وتفاعل واسع من متابعيها.

وظهرت جومانا في الفيديو، الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بإطلالة صيفية جريئة مرتدية ملابس البحر.

وانهالت التعليقات من الجمهور، وجاءت بعضها كالتالي: "الرقة والجمال"، "ما شاء الله تبارك الله"، "حورية البحر"، "قمر الله أكبر"، و"أحلى من يطل علينا، الجمال".

يُذكر أن جومانا مراد شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "أم 44"، إلى جانب نخبة من نجوم الوطن العربي، منهم سمية الخشاب، ميس قمر، هدى الخطيب، والعمل من تأليف هبة مشاري، وإخراج المثنى الصبح.

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