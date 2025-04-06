تفاصيل حذف أغنية مروان بابلو "غنيمة"

كتب- مصطفى حمزة:

كشف مؤدي أغاني الراب مروان بابلو، عن تطور جديد، في أزمة حذف أحدث أغانيه "غنيمة"، من موقع يوتيوب.

وبدأت الأزمة عقب حذف إدارة موقع الفيديوهات "يوتيوب"، أغنية "غنيمة"، من قناة مؤدي أغاني الراب مروان بابلو، وذلك بناء على طلب مؤدي أغاني راب يدعى "zikka".

مؤدي أغاني الراب مروان بابلو، وعبر خاصية القصص القصيرة في صفحته في موقع انستجرام، قام بإعادة نشر منشور لمؤدي أغاني الراب الجنوب أفريقي "جي بيتس"، مصحوبا بالترجمة من الإنجليزية إلى العربية، وجاء فيه "البيت اللي مروان بابلو مستخدمه في تراك غنيمة، مش بتاعي، ومفيش أي تشابه، بينه وبين اللي أنا كنت عامله، والمدعي قام باستخدامه".

وتابع: "بيت (غنيمة)، بتاع حمادة بالكامل، ومفيش أي خطأ من مروان".

مؤدي أغاني الراب مروان بابلو، كان قد طرح خلال عيد الفطر، 4 أغاني، بينها: "غنيمة"، و"لماذا".