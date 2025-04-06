جورج وسوف يحتفل بزفاف نجله حاتم (صور)

كتبت- سهيلة أسامة:

احتفل المطرب جورج وسوف أمس السبت بزفاف نجله حاتم بحضور مجموعة من نجوم الفن والأصدقاء المقربين.

ونشر الإعلامي نيشان مجموعة من الصور التي جمعته بالعروسين والنجم جورج وسوف، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتب: "أبو وديع الغالي، ألف مبروك الزفاف، ليا برخيا وحاتم جورج وسوف".

يذكر أن جورج وسوف قدم مؤخرا أغنية "رقصة أسباني" وطرحها على "يوتيوب" وهي من كلمات الشاعر الغنائي ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع باسم رزق، ومن إخراج جاد شويري.

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