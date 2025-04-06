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عمرو دياب يشارك جمهوره صورا تجمعه بابنته من حفله في أبو ظبي (صور)

12:04 م الأحد 06 أبريل 2025
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    عمرو دياب
  • عرض 3 صورة
    عمرو دياب
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كتبت- سهيلة أسامة:

شارك النجم عمرو دياب جمهوره مجموعة صور جمعته بابنته جنا، من حفله الأخير الذي أُقيم مساء أمس في أبو ظبي.

ونشر "الهضبة" الصور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق: "لحظة مميزة في ليلة مميزة".

وأحيا عمرو دياب حفلاً ضخمًا على مسرح "الاتحاد بارك" بالعاصمة الإماراتية، بمشاركة الموسيقي ومنتج الآفرو هاوس العالمي آدم بورت، وسط حضور جماهيري كبير.

وقدم "الهضبة" حفلاً غنائيًا في البحرين يوم الجمعة الماضية، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا ضخما.

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عمرو دياب أبو ظبي إنستجرام
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