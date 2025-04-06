تركي آل الشيخ عبر "فيسبوك": رجل بلا أعداء رجل بلا قيمة

كتبت- نوران أسامة:

أثار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الجدل برسالة غامضة نشرها عبر حسابه على "فيسبوك".

وكتب آل الشيخ: "رجل بلا أعداء، رجل بلا قيمة".

وفي سياق مختلف، أعلن آل الشيخ عن انتهاء تصوير فيلم "The Seven Dogs"، واصفًا إياه بأضخم إنتاج سينمائي عربي في التاريخ.

وكتب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "الحمدلله… تم الانتهاء من تصوير فيلم The Seven Dogs، أضخم إنتاج سينمائي عربي في التاريخ، التصوير تم بالكامل في استوديوهات الحصن Big Time في مدينة الرياض بطولة النجمين الكبيرين كريم عبدالعزيز وأحمد عز والنجم السعودي الكبير ناصر القصبي ونخبة من نجوم العالم العربي، سيد رجب، تارا عماد، ساندي بيلا، هنا الزاهد، هالة صدقي ومنة شلبي، وعدد من النجوم العالميين مفاجأة هذا الفيلم الكبيرة".

واستكمل: "ونفخر بمشاركة القوات السعودية الخاصة في هذا العمل الضخم، والشكر كل الشكر والعرفان لسمو وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود على الدعم الكبير، والشكر موصول للمخرجين العالميين Adil El Arbi وBilall Fallah، والمنتج العالمي Ivan Atkinson، ولكل شخص في فريق العمل".