كيف علق نبيل الحلفاوي على أداء النادي الأهلي في مباراته مع "زد"؟

كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على أحداث مباراة فريقي النادي الأهلي ونادي زد في الدوري المصري التي تُقام مساء اليوم الخميس على ستاد عثمان أحمد عثمان، وانتهى شوطها الأول بهدف للنادي الأهلي مقابل لا شيء

ونشر الحلفاوي تعليقا عبر حسابه على "X" وقال: "لو كان في قدرة اللاعبين تقديم هذا الأداء خالي فاولات لرأينا واحدًا من أمتع الأشواط، مطلوب قفشة".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على الأحداث الرياضية، وبالأخص مباريات النادي الأهلي سواء محليًا أو قاريًا، ودائماً ما ينشر رأيه عبر حسابه على "X" ويقوم خلاله بالتعليق على التشكيل.

اقرأ أيضا:

حقيقة القبض على حكيم في الإمارات.. مدير أعماله يوضح لمصراوي

شيرين عبدالوهاب تقدم أولى حفلاتها بعد إبعاد هؤلاء