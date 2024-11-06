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"بإطلالة كاجوال".. أحدث ظهور لـ إلهام شاهين في الرياض

12:28 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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    إلهام شاهين في مدينة الرياض
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    أحدث ظهور لإلهام شاهين
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كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورًا جديدة لها، أثناء رحلتها لمدينة الرياض.

وشاركت إلهام متابعيها الصور من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "بوليڤارد الرياض سيتي، جولة رائعة في مكان جميل ومبهج جدًا".

جدير بالذكر أن إلهام شاهين كانت تستعد لبطولة فيلم جديد بعنوان "الحب كله" قبل أن يحترق الديكور الذي كان من المقرر أن يتم تصوير المشاهد الأولى فيه، ويتعطل انطلاق التصوير.

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إلهام شاهين الفنانة إلهام شاهين مدينة الرياض
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