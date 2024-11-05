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"شارك بشخصيته في فيلم شهير".. 10 معلومات عن دونالد ترامب وعلاقته بالفن

08:02 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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    الرئيس الأمريكي السابق ورجل الأعمال دونالد ترامب
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    ترامب مع الإعلامي الأمريكي جيمي فالون
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    ترامب في النسخة الأمريكية من برنامج SNL
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    ترامب من كواليس برنامج المتدرب
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    ترامب يقوم بحلاقة رئيس مجلس إدارة مصارعة المحترفين على الهواء
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    دونالد ترامب في شبابه
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    دونالد ترامب من بطولة wwe
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    دونالد ترامب من مسلسل الرسوم المتحركة الشهير ذا سيمبسونز
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    ترامب يتوسط عدد من لاعبي المصارعة المحترفين
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    دونالد ترامب يحتفل بنجمة باسمه على ممشى هوليوود
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    دونالد ترامب
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    دونالد ترامب والمخرج الأمريكي مايكل موور
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    رجل الأعمال الأمريكي دونالد ترامب
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    كواليس فيلم السيرة الذاتية المتدرب
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    الممثل سيباستيان ستان مجسدًا دونالد ترامب
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كتب- مروان الطيب:

تتوجه الأنظار حول العالم اليوم الثلاثاء للانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تشهد منافسة شرسة بين المرشح الرئاسي السابق دونالد ترامب، ونائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، كامالا هاريس المرشح المنافس أمام ترامب.

ويعد دونالد ترامب من أشهر رجال الأعمال في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن ترامب في بداياته شارك بالعديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، كما أنه قدم برنامج تلفزيوني شهير بعنوان "The Apprentice" وهو برنامج واقعي عرض لأول مرة عام 2004، وتقوم فكرة البرنامج على مجموعة من الشباب الذين يحلمون أن يصبحوا رجال أعمال محترفين من خلال عدد من المهام التي يقومون بإنجازها من أجل الفوز باللقب إلى جانب مبلغ مالي يقدر بـ 250 ألف دولار.

وإليكم 10 معلومات عن رجل الأعمال الأمريكي ورئيس أمريكا السابق دونالد ترامب:

1- شارك بشخصيته الحقيقية بأحداث الفيلم الشهير "Home Alone 2: Lost in New York" عام 1992.

2- من الأصدقاء المقربين للمغني العالمي أشر ودائمًا ما يحضر حفلات أعياد ميلاده.

3- شارك في العملية الإنتاجية لبرنامج المسابقات "The Apprentice" عام 2004 أثناء رئاسته للولايات المتحدة الأمريكية.

4- شارك في المصارعة العالمية الترفيهية الشهيرة بـ "WWE" وقام بحلق رأس رئيس مجلس إدارتها فينس مكمان على الهواء مباشرة.

5- دخل قائمة فوربس العالمية لأغنى المشاهير في العالم عام 2019 بثروة تقدر بـ 53.4 مليار دولار.

6- شارك في النسخة الأمريكية من برنامج الكوميديا الشهير "Saturday Night Live" عام 2015.

7- كان من أبرز المشاهير الذين ظهروا في المسلسل الكارتوني الشهير "The Simpsons".

8- عرض له مؤخرًا فيلم السيرة الذاتية "The Apprentice" للمخرج الإيراني علي عباسي، وجسد شخصيته بأحداث الفيلم الممثل الأمريكي سيباستيان ستان.

9- تم منحه نجمة على ممشى هوليوود تكريمًا لمسيرته التلفزيونية عام 2007.

10- رشح لجائزتي إيمي عن برنامجه "The Apprentice" عامي 2004 و2005 كأفضل برنامج واقعي.

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ترامب شارك بشخصيته في فيلم شهير معلومات عن دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية منافسة شرسة بين كامالا وترامب ترامب مرشح الانتخابات الأمريكية
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