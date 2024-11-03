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مهرجان القاهرة السينمائي يكشف الإحصائية الكاملة لأفلام الدورة الـ 45

05:04 م الأحد 03 نوفمبر 2024

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كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ 45، التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري .

أوضح المهرجان خلال المؤتمر الصحفي الذي انطلق قبل قليل، أن الإحصائية هي كالآتي:

إجمالي الأفلام المشاركة بالدورة المقبلة: 194فيلم.

عدد الدول المشاركة 72 دولة.

عروض السجادة الحمراء : 16 فيلمًا .

عدد العروض العالمية الأولى: 37 فيلمًا.

عدد العروض الدولية الأولى : 8 أفلام.

عدد عروض الشرق الأوسط وأفريقيا: 119 فيلما.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الأفلام
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