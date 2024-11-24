هند عاكف تطارد حسين فهمي لالتقاط صورة.. والجمهور بين منتقد ومتعاطف

كتبت- نوران أسامة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة هند عاكف، أثناء تواجدها في حفل ختام الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي، إذ ظهرت وهي تطارد الفنان حسين فهمي لتلتقط معه صورة تذكارية.

حسين فهمي تجاهل محاولة هند الأولى، والتقط صورًا مع عدد آخر من الحضور، إلا أنها واصلت مطاردته والسير إلى جواره وحاولت لفت انتباهه لتلتقط صورة معه، ولكنه رفض.

وأبدى البعض تعاطفا مع هند لافتين إلى أن حسين التقط صورا مع كل من طلب منه، وكان عليه أن يلبي طلبها جبرا للخواطر، بينما انتقد البعض الآخر تصرفات هند ومطاردتها المستمرة لرئيس مهرجان القاهرة السينمائي، خاصة وأن هذا الموقف ليس الأول لها مع المهرجان، إذ سبق وأثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في الدورة الـ44 بعدما تم منع دخولها لعدم امتلاكها دعوة للحضور.

وعبرت هند وقتها عن غضبها، ورفضت الانصراف حتى سُمح لها بالدخول، وقالت "أنا فنانة ومن حقي أدخل"، وأوضحت لاحقًا أن السبب كان ضياع الدعوة التي كانت بحوزتها، وأن المشكلة حُلّت سريعًا بدعم من بعض المسؤولين، مما سمح لها بالدخول والمشاركة في الفعاليات.

جدير بالذكر أن حفل الختام أقيم مساء يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر بحضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم: يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، أحمد حلمي، أمينة خليل، نبيلة عبيد، أشرف عبدالباقي، لقاء الخميسي.