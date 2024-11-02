أحدث ظهور لـ جومانا مراد.. والجمهور: "مفيش أجمل من كدة" (صور)

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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة جومانا مراد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها مرتدية إطلالة أنيقة.

ونشرت جومانا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحياة أفضل باللون الوردي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "مفيش أجمل من كدة" ، "قمر ولا غلطة" ، "العسل كله" ، "الروح الحلوة" ، "جمالك" ، "أجمل حد في العالم".

يذكر أن، آخر مشاركات جومانا مراد كان بمسلسل "مفترق طرق" بطولة هند صبري وإياد نصار، وآخرين، وعرض مؤخرًا على منصة "شاهد".