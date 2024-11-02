أحدث ظهور لـ جومانا مراد.. والجمهور: "مفيش أجمل من كدة" (صور)
01:20 م السبت 02 نوفمبر 2024
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
كتب- هاني صابر:
شاركت الفنانة جومانا مراد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها مرتدية إطلالة أنيقة.
ونشرت جومانا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحياة أفضل باللون الوردي".
وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "مفيش أجمل من كدة" ، "قمر ولا غلطة" ، "العسل كله" ، "الروح الحلوة" ، "جمالك" ، "أجمل حد في العالم".
يذكر أن، آخر مشاركات جومانا مراد كان بمسلسل "مفترق طرق" بطولة هند صبري وإياد نصار، وآخرين، وعرض مؤخرًا على منصة "شاهد".
View this post on Instagram
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى:بالصور.. تامر عاشور يتألق في الكويت بحفل كامل العدد