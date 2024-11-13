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إنجي المقدم تتألق في أحدث ظهور لها بمهرجان القاهرة السينمائي الـ45

10:15 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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    إنجي المقدم في مهرجان القاهرة
  • عرض 7 صورة
    حضور إنجي المقدم في مهرجان القاهرة
  • عرض 7 صورة
    ظهور لافت لإنجي المقدم في مهرجان القاهرة ال45
  • عرض 7 صورة
    ظهور لافت لإنجي المقدم في مهرجان القاهرة
  • عرض 7 صورة
    إطلالة إنجي المقدم في مهرجان القاهرة
  • عرض 7 صورة
    إنجي المقدم في مهرجان القاهرة السينمائي
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كتب - معتز عباس:
تصوير - محمود عبدالناصر:

حرصت الفنانة إنجي المقدم على المشاركة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ45، المقرر إقامته في الفترة من ١٣ نوفمبر حتى الخميس 22 نوفمبر.

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي مساء اليوم الأربعاء ١٣ نوفمبر الدورة الـ 45 برئاسة الفنان حسين فهمي، في الثامنة مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور العديد من نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

انطلق مهرجان القاهرة السينمائي، بعرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

إنجي المقدم مهرجان القاهرة السينمائي
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