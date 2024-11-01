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لبلبة: "لم أتزوج غير مرة وحبيت شخص متزوج سنين وماقلتلوش"

02:55 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
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    لبلبة من مهرجان الجونة
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    النجمة لبلبة
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    النجمة لبلبة من فعاليات مهرجان الجونة
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    لبلبة على الريد كاربت من مهرجان الجونة
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كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة لبلبة، عن الزواج وقصة حبها لشخص متزوج لسنوات دون أن تخبره بحبها له.

وقالت لبلبة، ببرنامج"معكم": "حبيت شخص متزوج سنين وما قلتلوش، وقعدت سنين أحبه لوحدي عشان لو عرف ممكن يحصل لخبطة في حياته، ولم أعترف له بحبي وكنت بشوفه وأقول للناس عليه.. ده حبيبي".

وتابعت: "اللي حبيته كان متزوج، وجوايا ما سمحليش إني أعترف له بحبي له حرصا على أسرته، ولكن القلب وما يهوى".

وأوضحت: "لم أتزوج إلا مرة واحدة فقط في حياتي، ورجال في حياتي، فعملت مع أعظم المخرجين والملحنين والمؤلفين، وكنت محظوظة بالعمل مع أكبر مخرجين في مصر الأساتذة حسين كمال ومحمد عبد العزيز وحسن الإمام وعاطف سالم وأشرف فهمي وعاطف الطيب وأسامة فوزي".

وأضافت: "الزواج يتطلب تفكير .. بياخد كام وهيدفع مهر إيه، وسنه كام سنة.. فيها حسابات لأنها مؤسسة لازم تنجح عشان فيها أطفال.. والجواز مفهوش ترتيب، وفجأة الإنسان بيلاقي نفسه بيحب، ثم تفاجأ بأنه غير مناسب".

لبلبة الفنانة لبلبة برنامج معكم حلقة لبلبة منى الشاذلي
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