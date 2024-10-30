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الصور الكاملة.. جنازة مصطفى فهمي بحضور عدد من نجوم الفن

02:38 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    انهيار حسين فهمي
  • عرض 12 صورة
    حسين فهمي في جنازة شقيقه الأصغر
  • عرض 12 صورة
    حسين فهمي في جنازة شقيقه
  • عرض 12 صورة
    حسين فهمي من جنازة شقيقة الأصغر_1
  • عرض 12 صورة
    خالد النبوي وعمرو عرفة في جنازة مصطفى فهمي
  • عرض 12 صورة
    صور الجنازة
  • عرض 12 صورة
    صور من جنازة مصطفى فهمي
  • عرض 12 صورة
    صور من جنازة الراحل مصطفى فهمي
  • عرض 12 صورة
    انهيار حسين فهمي في جنازة شقيقه
  • عرض 12 صورة
    صورة من جنازة الراحل مصطفى فهمي
  • عرض 12 صورة
    الصور الأولى من جنازة مصطفى فهمي
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كتبت- منال الجيوشي

تصوير-هاني رجب:

حرص عدد من نجوم الفن، على حضور جنازة الفنان الكبير مصطفى فهمي، والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم

وحضر الجنازة عدد من نجوم الفن أبرزهم النجم حسين فهمي، النجمة ميرفت أمين، المخرج عمرو عرفة، النجم خالد النبوي

وشيع جثمان الفنان الكبير من مسجد النيل بالدقي، بحضور شقيقه النجم حسين فهمي الذي عاد من مدينة الجونة عقب وفاة شقيقه

الفنان مصطفى فهمي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز ٨٢ عام، بعد صراع مع المرض

وخلال مشواره الفني قدم الفنان مصطفى فهمي أعمالا هامة منها: (دموع في عيون وقحة، أيام في الحلال، أيوب، قصة الأمس، السرب)

تشييع جثمان مصطفى فهمي جنازة الفنان مصطفى فهمي انهيار حسين فهمي في جنازة شقيقه وفاة الفنان مصطفي فهمي نجوم الفن في جنازة مصطفي فهمي
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