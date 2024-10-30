الصور الكاملة.. جنازة مصطفى فهمي بحضور عدد من نجوم الفن

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

كتبت- منال الجيوشي

تصوير-هاني رجب:

حرص عدد من نجوم الفن، على حضور جنازة الفنان الكبير مصطفى فهمي، والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم

وحضر الجنازة عدد من نجوم الفن أبرزهم النجم حسين فهمي، النجمة ميرفت أمين، المخرج عمرو عرفة، النجم خالد النبوي

وشيع جثمان الفنان الكبير من مسجد النيل بالدقي، بحضور شقيقه النجم حسين فهمي الذي عاد من مدينة الجونة عقب وفاة شقيقه

الفنان مصطفى فهمي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز ٨٢ عام، بعد صراع مع المرض

وخلال مشواره الفني قدم الفنان مصطفى فهمي أعمالا هامة منها: (دموع في عيون وقحة، أيام في الحلال، أيوب، قصة الأمس، السرب)