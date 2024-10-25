أحمد داود يكشف عن الأغنية الدعائية لفيلم "الهوى سلطان" استعدادًا لعرضه بالسينمات

كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان أحمد داود عن الأغنية الدعائية لفيلم "الهوى سلطان" ترويجًا واستعدادًا لبدء عرضه في السينمات مطلع شهر نوفمبر المقبل.

نشر داود مقطع من الأغنية عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" والأغنية بعنوان "أنا من غيرك" غناء المطرب بهاء سلطان، وعلق أحمد داود: "أنا من غيرك بتوه توهان، أغنية أنا من غيرك لبهاء سلطان من فيلم الهوى سلطان قريبًا".

تدور أحداث فيلم "الهوى سلطان" في إطار رومانسي حول شابة وشاب تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، ويواجهان معاً العديد من المواقف والمشكلات المختلفة مع أصدقائهما وأسرتيهما، لكن تحدث فجأة بعض المتغيرات في علاقتهما وتتوالى الأحداث، ويشارك أحمد داود البطولة الفنانة منة شلبي، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، سوسن بدر، تأليف وإخراج هبة يسري.

وكانت آخر مشاركات الفنان أحمد داود بمسلسل "زينهم" وشاركه البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية هم كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، محمد أبو داود، أحمد الرافعي، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج يحيى إسماعيل وعرض في شهر نوفمبر عام 2023.

Ahmed Dawood - أحمد داود (@adawoodofficial) • Instagram photos and videos

يذكر أن أحمد داود يشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الست" بطولة النجمة منى زكي والذي تدور أحداثه حول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم.

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