جنا عمرو دياب مع صديقها في شوارع لوس أنجلوس (صور)

كتب- مروان الطيب:

نشرت جنا دياب ابنة النجم عمرو دياب، صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها مع عدد من الأصدقاء أثناء استمتاعهم بوقتهم في شوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وظهرت جنا، في الصور مع عدد من أصدقائها بعدد من الإطلالات الجريئة، حيث حرصت على إلتقاط عددا من الصور التذكارية بعدد من الأماكن العامة بشوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية وعلقت: "LA" وهي اختصار لكلمة لوس أنجلوس بالإنجليزية.

وكانت جنا دياب قد طرحت مؤخرًا أحدث أغانيها بعنوان "I'll Just Say It" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وعلى صفحاتها المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت: "إذا كنت تشعر بأن الحياة مرهقة، ولديك مشاعر الشك في النفس، وترغب في الصراخ والبكاء فأذهب إلى أغنيتي سأقول ذلك فقط على كل المنصات".

وتواصل جنا دياب طرح عدد من أغانيها على طريقة الفيديو كليب منها أغنية بعنوان "Escape Plan"، ونشرت مقطع فيديو من كواليس تصوير الكليب، حيث ظهرت خلاله بعدد من الإطلالات المختلفة بعدد من شوارع وأحياء القاهرة.

يذكر أن، جنا دياب كشفت عن تعاقدها خلال الفترة الماضية مع شركة "إنترسكوب" وهي شركة تسجيلات أمريكية أعلنت خلالها بدء مسيرتها الغنائية بشكل احترافي على خطى والدها عمرو دياب.

