إعلان

جنا عمرو دياب مع صديقها في شوارع لوس أنجلوس (صور)

01:00 ص الجمعة 18 أكتوبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    جنا عمرو دياب وصديقها
  • عرض 4 صورة
    جانا دياب في جولة مع الأصدقاء
  • عرض 4 صورة
    جانا عمرو دياب
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

نشرت جنا دياب ابنة النجم عمرو دياب، صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها مع عدد من الأصدقاء أثناء استمتاعهم بوقتهم في شوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وظهرت جنا، في الصور مع عدد من أصدقائها بعدد من الإطلالات الجريئة، حيث حرصت على إلتقاط عددا من الصور التذكارية بعدد من الأماكن العامة بشوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية وعلقت: "LA" وهي اختصار لكلمة لوس أنجلوس بالإنجليزية.

وكانت جنا دياب قد طرحت مؤخرًا أحدث أغانيها بعنوان "I'll Just Say It" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وعلى صفحاتها المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت: "إذا كنت تشعر بأن الحياة مرهقة، ولديك مشاعر الشك في النفس، وترغب في الصراخ والبكاء فأذهب إلى أغنيتي سأقول ذلك فقط على كل المنصات".

وتواصل جنا دياب طرح عدد من أغانيها على طريقة الفيديو كليب منها أغنية بعنوان "Escape Plan"، ونشرت مقطع فيديو من كواليس تصوير الكليب، حيث ظهرت خلاله بعدد من الإطلالات المختلفة بعدد من شوارع وأحياء القاهرة.

يذكر أن، جنا دياب كشفت عن تعاقدها خلال الفترة الماضية مع شركة "إنترسكوب" وهي شركة تسجيلات أمريكية أعلنت خلالها بدء مسيرتها الغنائية بشكل احترافي على خطى والدها عمرو دياب.

اقرأ أيضا:

أحلام تعتذر لشيرين عبد الوهاب لهذا السبب

"مداهمة الشرطة" أحدثها.. "جوما" مسلسل تطارده الأزمات

جنا دياب جنا عمرو دياب إنستجرام جنا دياب لوس أنجلوس الأمريكية أغنية I'll Just Say It يوتيوب Escape Plan
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"حصل طلقة بس دار الإفتاء محسبهاش"..إلهام عبد البديع تكشف كواليس انفصالها وعودتها

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو