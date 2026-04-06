نفى السيناريست أحمد عبدالفتاح ما تم تداوله خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تقديم الجزء الثاني من مسلسل الزوجة الرابعة بطولة الفنان مصطفى شعبان في رمضان 2027.

ونشر عبدالفتاح عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بيانا ينفي من خلاله مع المخرج مجدي الهواري صحة الخبر المتداول، مؤكدين أن حتى لحظة كتابة البيان لم يتم الاتفاق معهما على تقديم العمل وأنه لا يمكن تقديم الجزء الثاني دون الرجوع لأصحاب العمل الأساسيين.

مؤلف مسلسل الزوجة الرابعة ينفي تقديم جزء ثان

وجاء في البيان "نظرا لتناول بعض المواقع الإخبارية على السوشيال ميديا من مصادر غير معلومة لفكرة الاستعداد لتحضير جزء ثان من مسلسل الزوجة الرابعة، والذي عرض في رمضان 2012 استعدادا لعرضه في رمضان 2027، واحتراما لحقوق الصحافة في معرفة الحقيقة فهذا بيان من مؤلف العمل أحمد عبدالفتاح ومخرجه مجدي الهواري، وهما صناع العمل الرئيسيين وأصحاب حقوقه بناء على تسجيله باسميهما في جهاز الرقابة على المصنفات الفنية منذ عام 2011، وهي الجهة المنوط بها توثيق الأعمال الفنية لأصحابها. نعلن أن كل ما أثير على المواقع فيما يخص الاستعداد لتحضير جزء ثان من العمل المذكور أمر عاري من الصحة تماما وغير دقيق".

وتابع البيان "وأننا المؤلف والمخرج لم نتلق أية اتصال من أي جهة إنتاجية بخصوص عمل جزء ثان، ولا يملك أحد حتى شركة الإنتاج الموقرة والتي قامت بإنتاج الجزء الأول حق عمل جزء ثان إلا بعد الرجوع لأصحاب الحقوق الأصليين المؤلف والمخرج، تجبنا للتعرض للمساءلة القانونية وفقا للعقود المبرمة بيننا، والتي لا تتضمن الاتفاق على عمل جزء ثان للعمل في أي من بنودها".

فريق مسلسل الزوجة الرابعة

مسلسل الزوجة الرابعة تم عرضه في رمضان 2012 وحقق نجاحا ونسب مشاهدات مرتفعة وقتها، تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج مجدي الهواري، بطولة مصطفى شعبان، علا غانم، لقاء الخميسي، هبة مجدي، أيتن عامر، درة. ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي ولايت كوميدي.

