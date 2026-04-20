عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة مستجدات إنشاء مركز عالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب والزيوت في مصر.

مدبولي: تعاون دولي لإنشاء مراكز لوجيستية للحبوب والزيوت

أكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن هناك مُناقشات تدور حاليًا مع عددٍ من الدول، لإنشاء مراكز لوجيستية للحبوب والزيوت في مصر، مُضيفًا أنه تم بالفعل مناقشة هذا الأمر بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيادات هذه الدول، بهدف تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي لتحقيق الأمن الغذائي.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن مشروع إنشاء المركز العالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب والزيوت في مصر، أحد مجالات التعاون المطروحة بين مصر وعدد من الدول، وتم التوافق مع المسئولين بها على إعداد الدراسات الفنية من الجانبين والتفاوض على أسلوب التخزين.

وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية سرعة الانتهاء من الدراسات الخاصة بهذا المشروع، وكذا وضع خطة زمنية واضحة، وأن تكون هناك وزارة أو جهة مسؤولة عن هذا الملف.

الإسراع في الدراسات الفنية لمشروع مركز الحبوب والزيوت

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، في ختام الاجتماع، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بسرعة الانتهاء من دراسة الجدوى التفصيلية، التي تتضمن حجم المركز اللوجيستي المطلوب، وتكلفة إنشائه، والعائد والقيمة المضافة منه، وكذا ما يمكن المُشاركة به من جانب الدولة المصرية في الإنشاء، والمُحفزات الخاصة بذلك.

ويذكر أن الاجتماع جاء بحضور كل من: الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الاستثمار والترويج، واللواء خالد صلاح، ممثلاً عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، والدكتورة دعاء نبيل، مساعد وزير التموين.

