يُعرض على يانجو بلاي.. طرح برومو مسلسل الفرنساوي بطولة عمرو يوسف

كتب : منى الموجي

09:45 م 13/04/2026

مسلسل الفرنساوي

أطلق تطبيق يانجو بلاي الإعلان الترويجي والملصق الدعائي الرسمي لأحدث أعماله الأصلية، مسلسل الفرنساوي للنجم عمرو يوسف وذلك تمهيداً لبدء عرضه الحصري في 25 أبريل الجاري. ويأتي العمل بالتعاون مع كايرو فيلمز للمنتج وسام سيف الإسلام، ومن تأليف وإخراج آدم عبدالغفار.

تفاصيل إعلان مسلسل الفرنساوي

ينتمي المسلسل إلى عالم الدراما القانونية الممزوجة بالجريمة، إذ تدور قصته حول خالد مشير، المعروف بلقب الفرنساوي، محامٍ استثنائي اشتهر بكسب القضايا المستحيلة عبر ذكائه الحاد وانتباهه للتفاصيل. تنقلب حياته حين تُقتل حبيبته السابقة ويصبح هو المتهم الرئيسي في القضية. ومع تصاعد الشكوك وتشويه سمعته من خلف الستار، يدخل خالد أخطر معركة في حياته، فهل سينجح في تبرئة نفسه وتغيير الحقيقة لصالحه كما اعتاد؟

ويستعرض الإعلان ملامح من عالم "الفرنساوى" المليء بالإثارة والغموض، والسؤال الأهم، هل نبحث عن الحقيقة أم نصنعها؟ ومن خلال رحلة خالد يسلط العمل الضوء على صراعات القوة وتأثير الماضي والخط الفاصل بين الصواب والخطأ واللحظة الفارقة بين النجاة والموت.

فريق مسلسل الفرنساوي

ويشارك النجم عمرو يوسف، نخبة من كبار النجوم، منهم جمال سليمان، سوسن بدر، سامي الشيخ، أحمد فؤاد سليم. كما يضم العمل: أحمد بهاء، وجنا الأشقر، وإنجي كيوان، وعلي البيلي، بالإضافة إلى ظهور خاص لـ عائشة بن أحمد والنجم بيومي فؤاد.

مسلسل الفرنساوي عمرو يوسف يانجو بلاي

