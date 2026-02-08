إعلان

رمضان 2026.. تفاصيل أغنية ياسر جلال في "كلهم بيحبوا مودي"

كتب : مصطفى حمزة

03:23 م 08/02/2026
    الشاعر حسام طنطاوي مع ياسر جلال
    ياسر جلال وساسو

انتهى الفنان ياسر جلال، من تسجيل أول أغانيه، والتي يقدمها في مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"، المقرر عرضه في رمضان 2026.

وكتب كلمات الأغنية الشاعر حسام طنطاوي، ووضع لحنها عمرو قطب، ووزعها موسيقيا إسلام ساسو.

وقال حسام طنطاوي، فى تصريح خاص لـ"مصراوي": "الأغنية بعنوان (وزير الحنية)، ولن تقدم بطريقة أغاني المهرجانات الشعبية".

ويشارك الفنان ياسر جلال في بطولة المسلسل كوكبة من النجوم، من بينهم ميرفت أمين، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، ومن تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق.

ياسر جلال مسلسل كلهم بيحبوا مودي رمضان 2026 حسام طنطاوي

