رمضان 2026.. تفاصيل أغنية ياسر جلال في "كلهم بيحبوا مودي"

انتهى الفنان ياسر جلال، من تسجيل أول أغانيه، والتي يقدمها في مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"، المقرر عرضه في رمضان 2026.

وكتب كلمات الأغنية الشاعر حسام طنطاوي، ووضع لحنها عمرو قطب، ووزعها موسيقيا إسلام ساسو.

وقال حسام طنطاوي، فى تصريح خاص لـ"مصراوي": "الأغنية بعنوان (وزير الحنية)، ولن تقدم بطريقة أغاني المهرجانات الشعبية".

ويشارك الفنان ياسر جلال في بطولة المسلسل كوكبة من النجوم، من بينهم ميرفت أمين، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، ومن تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق.