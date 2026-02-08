رمضان 2026.. وليد فواز يشارك في 4 مسلسلات

يعيش الفنان وليد فواز حالة من النشاط الفني في الموسم الرمضاني لعام 2026، إذ يشارك في 4 مسلسلات، هي "بيبو"، "درش"، "فن الحرب"، "رأس الأفعى".

مسلسل بيبو

تدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية حول شاب فقير ومكافح يسعى للخروج من دائرة الفشل والإحباط، ومحاولة صناعة مكانة حقيقية لنفسه فى الحياة، مدفوعًا بحلمه فى النجاح والزواج من الفتاة التى يحبها، رغم كثرة العوائق والصراعات التي تقف في طريقه، سواء على المستوى الاجتماعي أو الإنساني.

ويشارك فى بطولة المسلسل نخبة من الفنانين، من بينهم أحمد بحر "كزبرة"، هالة صدقي، سيد رجب، وئام مجدي، وليد فواز، إسلام إبراهيم.

مسلسل درش

المسلسل الثاني هو "درش" وتدور الأحداث في إطار شعبي حول شخص لا يعرف هويته، ويكتشف أنه عاش أكثر من حياة وتتقاطع الخيوط بين الماضي والحاضر.

العمل بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقي، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم: لقاء الخميسي وداليا مصطفى وميرهان حسين، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين.

مسلسل فن الحرب

أما مسلسل "فن الحرب" فـ تدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق، حول شاب يقرر السير خلف شغفه، رافضًا العمل مع والده رجل الأعمال، قبل أن يتلقى صدمة قاسية بوفاة والده بعد تورطه في قضية نصب كبرى، لتتحول حياته إلى رجل يسعى للانتقام وكشف الحقيقة.

مسلسل "فن الحرب" بطولة يوسف الشريف، ريم مصطفى، كمال أبو رية، شيرى عادل، إسلام إبراهيم، دنيا سامي، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج محمود عبدالتواب.

مسلسل رأس الأفعى

العمل الرابع هو مسلسل "رأس الأفعى"، بطولة أمير كرارة، شريف منير، أحمد غزي، كارولين عزمي، ماجدة زكي، مراد مكرم، إسلام جمال، وعدد كبير من الفنانين، وتأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة سينرجي.

https://www.instagram.com/walidfwaz?igsh=MWZ6Z3g0b3piNW55Zw==