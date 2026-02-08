إعلان

رمضان 2026.. وليد فواز يشارك في 4 مسلسلات

كتب : منى الموجي

04:30 م 08/02/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    فن الحرب
  • عرض 6 صورة
    وليد فواز 1
  • عرض 6 صورة
    وليد فواز وكزبرة
  • عرض 6 صورة
    درش
  • عرض 6 صورة
    وليد فواز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يعيش الفنان وليد فواز حالة من النشاط الفني في الموسم الرمضاني لعام 2026، إذ يشارك في 4 مسلسلات، هي "بيبو"، "درش"، "فن الحرب"، "رأس الأفعى".

مسلسل بيبو

تدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية حول شاب فقير ومكافح يسعى للخروج من دائرة الفشل والإحباط، ومحاولة صناعة مكانة حقيقية لنفسه فى الحياة، مدفوعًا بحلمه فى النجاح والزواج من الفتاة التى يحبها، رغم كثرة العوائق والصراعات التي تقف في طريقه، سواء على المستوى الاجتماعي أو الإنساني.

ويشارك فى بطولة المسلسل نخبة من الفنانين، من بينهم أحمد بحر "كزبرة"، هالة صدقي، سيد رجب، وئام مجدي، وليد فواز، إسلام إبراهيم.

مسلسل درش

المسلسل الثاني هو "درش" وتدور الأحداث في إطار شعبي حول شخص لا يعرف هويته، ويكتشف أنه عاش أكثر من حياة وتتقاطع الخيوط بين الماضي والحاضر.

العمل بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقي، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم: لقاء الخميسي وداليا مصطفى وميرهان حسين، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين.

مسلسل فن الحرب

أما مسلسل "فن الحرب" فـ تدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق، حول شاب يقرر السير خلف شغفه، رافضًا العمل مع والده رجل الأعمال، قبل أن يتلقى صدمة قاسية بوفاة والده بعد تورطه في قضية نصب كبرى، لتتحول حياته إلى رجل يسعى للانتقام وكشف الحقيقة.

مسلسل "فن الحرب" بطولة يوسف الشريف، ريم مصطفى، كمال أبو رية، شيرى عادل، إسلام إبراهيم، دنيا سامي، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج محمود عبدالتواب.

مسلسل رأس الأفعى

العمل الرابع هو مسلسل "رأس الأفعى"، بطولة أمير كرارة، شريف منير، أحمد غزي، كارولين عزمي، ماجدة زكي، مراد مكرم، إسلام جمال، وعدد كبير من الفنانين، وتأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة سينرجي.

https://www.instagram.com/walidfwaz?igsh=MWZ6Z3g0b3piNW55Zw==

وليد فواز دراما رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026 مسلسل بيبو مسلسل درش مسلسل فن الحرب مسلسل رأس الأفعى

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محمد رمضان يُقبل رأس الفخراني ويوجه رسالة لـ حسين فهمي ونجيب ساويرس
زووم

محمد رمضان يُقبل رأس الفخراني ويوجه رسالة لـ حسين فهمي ونجيب ساويرس
نانسي عجرم تنشر بيانا تحذيريا وتهدد بمقاضاة مروجي الشائعات
زووم

نانسي عجرم تنشر بيانا تحذيريا وتهدد بمقاضاة مروجي الشائعات
برقم الجلوس.. نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر
الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

لا تفعله مجددا.. خطأ شائع عند غلي اللبن يفقده قيمته الغذائية
نصائح طبية

لا تفعله مجددا.. خطأ شائع عند غلي اللبن يفقده قيمته الغذائية
من بينهم لميس الحديدي.. زينة تحتفل بعيد ميلادها وسط عدد من الأصدقاء (صور)
زووم

من بينهم لميس الحديدي.. زينة تحتفل بعيد ميلادها وسط عدد من الأصدقاء (صور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتدوا الكمامات.. تحديث مهم من الأرصاد بشأن الطقس
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟