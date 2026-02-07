إعلان

رمضان 2026..هدى الإتربي تغني لـ ياسر جلال من كواليس "كلهم بيحبوا مودي"

كتب : مصراوي

06:37 م 07/02/2026 تعديل في 07:20 م
    ياسر جلال وهدى الإتربي من كواليس مسلسل كلهم بيحبوا مودي (1)
    ياسر جلال وهدى الإتربي من كواليس مسلسل كلهم بيحبوا مودي (2)
    ياسر جلال وهدى الإتربي من كواليس مسلسل كلهم بيحبوا مودي (3)
    ياسر جلال وهدى الإتربي من كواليس مسلسل كلهم بيحبوا مودي (4)

كتب- مروان الطيب:
يواصل النجم ياسر جلال الترويج لمسلسل "كلهم بيحبوا مودي" استعدادا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نشر ياسر جلال مقطع فيديو من كواليس التصوير عبر صفحته على "فيسبوك"، ظهرت معه الفنانة هدى الإتربي التي تشاركه بطولة المسلسل، وقامت بغناء أغنية "وحيات عينيك" للراحلة شادية، وسط أجواء اتسمت بالمرح، وحاز الفيديو على إعجاب الجمهور والمتابعين.

كواليس مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"
تدور أحداث المسلسل حول رجل ثري يعيش حياة باذخة بين السفر وتعدد الزيجات، لكن استقراره ينهار أمام أزمة مالية تعصف بثروته ومستقبله. وفي وسط هذا الانهيار، يجد نفسه محاصراً في دوامة من المواقف الطريفة والمشاكل الناتجة عن علاقاته المتشابكة مع أقاربه وجيرانه وأسرته، الذين يتقلبون بين الطمع في ماله والشماتة في ضياعه.
ويشارك ببطولة المسلسل كوكبة من النجوم من بينهم ميرفت أمين، آيتن عامر، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق.

