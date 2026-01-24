إعلان

رمضان 2026.. عرض مسلسل "أولاد الراعي" على قناة CBC

كتب : منى الموجي

02:40 م 24/01/2026

مسلسل ''أولاد الراعي'' على قناة CBC

أعلنت قناة "CBC" عن عرض مسلسل "أولاد الراعي" بطولة الفنان ماجد المصري، ضمن خريطة أعمالها الدرامية في موسم رمضان 2026.

ويكشف المسلسل الجانب الخفي من صراعات رجال الأعمال، في إطار اجتماعي تشويقي، وهو من تأليف وإنتاج ريمون مقار، وإخراج محمود كامل.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ماجد المصري، عدد كبير من النجوم: خالد الصاوي، أحمد عيد، نرمين الفقي، أمل بوشوشة، إيهاب فهمي، إيناس كامل، فادية عبدالغني، غادة طلعت، سامح السيد، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.

أولاد الراعي على قناة CBC مسلسل أولاد الراعي أولاد الراعي بطولة ماجد المصري رمضان 2026 أحداث مسلسل أولاد الراعي

