إعلان

عمرو سعد يكشف عن بوستر مسلسل "إفراج" استعدادا لعرضه رمضان 2026

كتب- مروان الطيب:

07:03 م 20/01/2026

بوستر مسلسل إفراج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الفنان عمرو سعد عن البوستر الرسمي لمسلسل "إفراج" استعدادا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نشر عمرو سعد البوستر عبر صفحته على "فيسبوك"، وتصدر عمرو سعد البوستر مع نجمي المسلسل الفنانة تارا عماد، والفنان حاتم صلاح.

وكتب عمرو سعد على البوستر: " بسم الله توكلنا على الله، البوستر الرسمي لمسلسل افراج دراما إنسانية مستوحى من أحداث حقيقية، ان شاء الله مسلسل كل البيوت المصرية والعربية".

ويشارك ببطولة المسلسل كل من سما إبراهيم، عبد العزيز مخيون، تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، إخراج أحمد خالد موسى.

تدور أحداث المسلسل حول رجل بسيط من الطبقة الشعبية يجد حياته مضطربة بعد تعرضه لعملية نصب وظلم اجتماعي جعلته يفقد ما يسعى إليه في الحياة. تتكشف الأحداث في بيئة الحارة والمجتمع المصري، حيث يقف عباس في مواجهة قوى نافذة وظروف صعبة تستدعي منه الذكاء والكفاح والمواجهة لاستعادة حقه والكرامة التي سُلبت منه.

عمرو سعد ينتظر عرض فيلم "الغربان"
ينتظر الفنان عمرو سعد عرض فيلم "الغربان" خلال الفترة المقبلة.
تدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والتشويق، تدور الأحداث في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية عشية معركة (العلمين) حيث يدور صراع قوي بين أكثر من جهة.

اقرأ أيضا:
مفيش حد مابيغلطش".. لقاء الخميسي ترد لأول مرة على أزمة طلاق عبدالمنصف

فيديو.. تحرير منتج مسلسل "باب الحارة" من الاختطاف بعد 4 أشهر

بوستر مسلسل إفراج عمرو سعد مسلسلات رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"صراع" بسبب مجلس السلام في غزة.. خريطة المواقف
شئون عربية و دولية

"صراع" بسبب مجلس السلام في غزة.. خريطة المواقف

بفستان قصير.. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها (صور)
زووم

بفستان قصير.. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها (صور)
مفيش حد مابيغلطش".. لقاء الخميسي ترد لأول مرة على أزمة طلاق عبدالمنصف
زووم

مفيش حد مابيغلطش".. لقاء الخميسي ترد لأول مرة على أزمة طلاق عبدالمنصف
النهاية الرسمية لـ "سبوبة المطار".. الحكومة تُغلق ثغرة تهريب الهواتف
أخبار مصر

النهاية الرسمية لـ "سبوبة المطار".. الحكومة تُغلق ثغرة تهريب الهواتف

"السم في الزبادي".. نقل 7 أشخاص إلى المستشفى لإصابتهم بتسمم في قنا
أخبار المحافظات

"السم في الزبادي".. نقل 7 أشخاص إلى المستشفى لإصابتهم بتسمم في قنا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الإيجار القديم على "أبواب البريد": غموض حول السكن البديل
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
مصراوي TV| توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد سيناريوهات ما بعد سقوط إيران على دول الخليج