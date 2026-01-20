عمرو سعد يكشف عن بوستر مسلسل "إفراج" استعدادا لعرضه رمضان 2026

كشف الفنان عمرو سعد عن البوستر الرسمي لمسلسل "إفراج" استعدادا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نشر عمرو سعد البوستر عبر صفحته على "فيسبوك"، وتصدر عمرو سعد البوستر مع نجمي المسلسل الفنانة تارا عماد، والفنان حاتم صلاح.

وكتب عمرو سعد على البوستر: " بسم الله توكلنا على الله، البوستر الرسمي لمسلسل افراج دراما إنسانية مستوحى من أحداث حقيقية، ان شاء الله مسلسل كل البيوت المصرية والعربية".

ويشارك ببطولة المسلسل كل من سما إبراهيم، عبد العزيز مخيون، تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، إخراج أحمد خالد موسى.

تدور أحداث المسلسل حول رجل بسيط من الطبقة الشعبية يجد حياته مضطربة بعد تعرضه لعملية نصب وظلم اجتماعي جعلته يفقد ما يسعى إليه في الحياة. تتكشف الأحداث في بيئة الحارة والمجتمع المصري، حيث يقف عباس في مواجهة قوى نافذة وظروف صعبة تستدعي منه الذكاء والكفاح والمواجهة لاستعادة حقه والكرامة التي سُلبت منه.

عمرو سعد ينتظر عرض فيلم "الغربان"

ينتظر الفنان عمرو سعد عرض فيلم "الغربان" خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والتشويق، تدور الأحداث في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية عشية معركة (العلمين) حيث يدور صراع قوي بين أكثر من جهة.

