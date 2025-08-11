وائل حمدي يتعاون مع صبا مبارك في "ورد على فل وياسمين"

كتبت- منى الموجي:

يتعاون الكاتب والسيناريست وائل حمدي مع النجمة صبا مبارك في مسلسل ورد على فل وياسمين، الذي انطلق تصويره هذا الأسبوع استعداداً لعرضه قريباً خارج الموسم الرمضاني.

مسلسل "ورد على فل وياسمين" هو اللقاء الثاني الذي يجمع صبا ووائل، والمسلسل تأليف مشترك بين وائل حمدي وعمرو سمير عاطف.

وقال وائل في بيان صحفي إن مسلسل ورد على فل وياسمين يتحدث عن شخصين من خلفيات متنافرة يلتقيان ويقعان في الحب في مرحلة حرجة من حياتهما، إلهام الكوافيرة المطلقة التي ترعى ابنها وأمها وتعيش حياة فوضوية، وطارق طبيب التحاليل الذي يعيش في عالم يحده أبوه وأمه وعمله ودراسته وتجاربه وأحلامه الطفولية. ماذا يحدث عندما تهب عواصف الفوضى على النظام الدقيق الرتيب؟.

"ورد على فل وياسمين" من إخراج محمد عبدالتواب، بطولة صبا مبارك، أحمد عبدالوهاب، سلوى محمد علي، فدوى عابد ووليد فواز.

كان وائل حمدي التقى بـ صبا مبارك لأول مرة سينمائياً من خلال فيلم أنف وثلاث عيون، الذي شاركت صبا في بطولته مع النجم ظافر العابدين وسلمى أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، والفيلم معالجة سينمائية معاصرة وسيناريو وحوار وائل حمدي لرواية الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وإخراج أمير رمسيس.

عُرض الفيلم عالمياً لأول مرة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2023 وفاز بجائزة الجمهور في مهرجان مالمو للسينما العربية.