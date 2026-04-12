"مستنيكم أنا والمعلم مونتانا".. تامر حسني يكشف كواليس تحضيرات حفله بالعين السخنة

كتب : مصطفى حمزة

06:23 م 12/04/2026
    تامر يستعد لحفله
    تامر حسني يستعد للحفل
    تامر حسني وتجهيزات الحفلة
    تامر حسني ع المسرح
    تامر حسني بالبروفات
    تامر بكواليسالحفل
    تامر بكواليس الاستعداد لحفله
    تاحر حسني

يستعد النجم تامر حسني لمشاركة النجم العالمي فرنش مونتانا، في إحيائهما الحفل المقرر إقامته اليوم الأحد، الموافق 12 أبريل، في أحد شواطئ العين السخنة.

ونشر تامر حسني، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، صوراً من كواليس استعداده للحفل، معلقاً: "من تحضيرات حفل بالليل إن شاء الله، مستنيكم في السخنة أنا والمعلم مونتانا".

تفاصيل حفل تامر حسني وفرنش مونتانا

ويقدم تامر حسني، بمشاركة فرنش مونتانا، الحفل ضمن فعاليات مهرجان "باكيارد" على مسرح أحد شواطئ العين السخنة، وتتولى تنظيمه إحدى الشركات العقارية، بالتعاون مع إحدى منصات الحجز الإلكتروني.

وتتراوح أسعار تذاكر حضور الحفل بين 1750، و2500، و3500، وصولاً إلى 8000 جنيه.

وكشفت الجهة المنظمة عن مشاركة المغني كريم لطفي كضيف شرف في الحفل.

تفاصيل فقرات الحفل

وتبدأ فقرات الحفل في السابعة مساءً بفقرات "الدي جي"، في حين يصعد النجم العالمي فرنش مونتانا إلى المسرح في الثامنة، ويقدم أغانيه لمدة ساعة.

ويقدم النجم تامر حسني أشهر أغانيه في فقرته التي تبدأ في التاسعة والنصف، على أن ينتهي الحفل في الحادية عشرة مساءً، وفقا لقوانين الإغلاق المبكر.

