تستعد مدينة الجونة، والتي تقع على ساحل البحر الأحمر، لاستقبال فعاليات النسخة الثانية عشرة من مهرجان Sandbox ، أحد أبرز المهرجانات الدولية للموسيقى والثقافة، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو 2026، لتُقدم احتفالية استثنائية للموسيقى الإلكترونية.

تفاصيل مهرجان Sandbox

المهرجان حقق صدى واسع منذ انطلاقه، وباتت مكانته علامة فارقة في المشهد الموسيقي بمنطقة الشرق الأوسط، ويتم تصميم برنامج هذا العام حول خمسة مسارح رئيسية، هي Playground وSandbox و Groovebox وSpace وBeach، إلى جانب ثلاثة مسارح صغيرة، وذلك ليجمع بين أسماء عالمية وإقليمية بارزة في عالم الموسيقى الإلكترونية على ضفاف البحر الأحمر في الجونة.

يُقام المهرجان على مدار ثلاثة أيام، وسط الشواطئ في مدينة الجونة، ويحظى بترقب واسع من عشاق المهرجانات الموسيقية من أوروبا والشرق الأوسط.

تعرف على المشاركين في مهرجان Sandbox

تشمل النسخة الثانية عشرة من مهرجان Sandbox مشاركة عدد من أبرز الأسماء الفنية العالمية، من بينهم: Dixon، Bedouin، DJ Tennis، Ajna، Butch، Christian AB، Ankhoï، Francesco Del Garda، وNotre Dame Craig Richards، Roza Terenzi، Shanti Celeste، Makèz، Tripolism، Natasha Polké (Live)، Floorplan، وKhadija.

وتعكس هذه القائمة حرص المهرجان على تقديم ألوانا موسيقية متنوعة، تشمل "الهاوس"، "التكنو"، إلى جانب أنماط إلكترونية أخرى تمزج بين عدة مدارس موسيقية.

مسارح الجونة تستقبل حفلات مهرجان sandbox

يستضيف مسرح Groovebox هذا العام فنانين، مثل Makèz و Dan Shake و AntheaوChristian AB ، أما مسرح Sandbox فيمثل القلب النابض للمهرجان، حيث يستضيف عروضا لفنانين مثل Francesco Del Garda وDJ Tennis وTraumer، إلى جانب أسماء بارزة مثل Craig Richards و Roza Terenzi وShanti Celeste وFloorplan.

ويشهد مسرح The Beach Hut حفلات يحييها الفنان Job Jobse، إلى جانب عروض مليئة بالحيوية خلال النهار يقدمها JAMIIE وHoneyluv وMisty. كما تنضم الموهبة الصاعدة Khadija إلى هذه التشكيلة، فيما يقدم الثنائي الموسيقي الإلكتروني Bedouin القادم من بروكلين بصمته الموسيقية على هذا المسرح.

ويقدم Space Stage برنامج ليلي يتصدره الفنان Dixon إلى جانب DESIREE، مع عروض من Tripolism وNatasha Polké.

و أخيرا يأتي Secret Stage ، ليعيد تقديم تجربة استثنائية لاكتشاف الموسيقى، مع عروض مفاجئة وتفاعلات موسيقية ممتدة بين الفنانين والجمهور. كما يُضاف إلى المسارح الرئيسية عدداً من المسارح الصغيرة، منها مسرحان عائدان هذا العام: Record Box بالتعاون مع Yellow Tape Records & Culture وSelect Box.

