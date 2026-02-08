إعلان

رمضان 2026.. إليسا تغني تتر مسلسل "على قد الحب" بطولة نيللي كريم وشريف سلامة

كتب - معتز عباس:

12:24 ص 08/02/2026

إليسا

كشفت الفنانة نيللي كريم عن أغنية تتر مسلسل "على قد الحب"، المقرر عرضه في رمضان 2026.
ونشرت نيللي كريم، صورة من بوستر المسلسل، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك"، وكتبت: إليسا تغني تتر على قد الحب، ألحان عزيز الشافعي توزيع نادر حمدي، إنتاج سالي والي وحمدي بدر".


مسلسل على قد الحب" مكون من 30 حلقة، والمقرر عرضه على قناة "سي بي سي" في رمضان، بطولة شريف سلامة ومها نصار وأحمد ماجد وصفاء الطوخي وميمي جمال ومحمد أبو داوود وشهد الشاطر ومحمود الليثي ومحمد علي رزق وأحمد سعيد عبد الغني ويوسف حشيش وآية سليم، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج خالد سعيد، وإنتاج سالي والي.

تجسد نيللي كريم شخصية تدعى "مريم"، هي سيدة تعيش أوهام نفسية تشكل خطرًا على ابنتها "لي لي"، فيما تخوض عدة صراعات تجمعها بأبطال العمل، وتحاول الخروج من تلك الأزمة، لكن تتعرض لمخاطر كبيرة.

