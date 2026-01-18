الرياض- منى الموجي:

شهدت فعاليات "موسم الرياض"، مساء اليوم الأحد 18 يناير، أمسية موسيقية حملت عنوان "A Night of Honour & Heroes"، وذلك على خشبة مسرح بكر الشدي، في عرض قدّم تجربة فنية لعشاق الموسيقى العالمية، وسط حضور لافت وتفاعل كبير من الجمهور.

وافتُتح العرض بعزف السلام الملكي السعودي، بحضور السفير البريطاني لدى المملكة ستيفن هيتشن، ونائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه (GEA) لقطاع التسويق والتواصل أحمد عرفة.

وانطلقت فقرات الأمسية التي قدّمتها فرقة The Bands of His Majesty’s Royal Marines عبر أداء موسيقي حي، جمع بين التوزيع الأوركسترالي والمشاهد البصرية.

وقدّم العرض توليفة موسيقية تنقّلت بين أعمال عالمية شهيرة ومقطوعات أيقونية، وبرزت خلالها الأعمال السينمائية والمارشات السيمفونية في تسلسل درامي.

وتضمّن البرنامج الموسيقي للأمسية باقة كبيرة من المعزوفات العالمية، شملت أعمالًا أيقونية من عالم السينما والموسيقى العالمية.

ويأتي العرض ضمن سلسلة الفعاليات التي يقدّمها موسم الرياض، والتي تواصل استقطاب عروض عالمية.