تكريم 12 شخصية.. تفاصيل الدورة 33 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

كتبت- منى الموجي:

برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وشريف فتحى وزير السياحة والآثار، تستعد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، لإطلاق فعاليات الدورة 33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء والمقام في الفترة من الجمعة 15 أغسطس حتى السبت 23 أغسطس .

وأكد الدكتور علاء عبدالسلام أن مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء يجسد رسالة الثقافة المصرية ودار الأوبرا الهادفة إلى نشر قيم الجمال والإبداع باعتبارها وسيلة للارتقاء بالوجدان، مشيراً أن الفنون بمختلف صورها وسيلة فاعلة لبناء مجتمع أكثر إلهامًا وتكاملًا، وأوضح أن الفعاليات تمنح الجمهور تجربة فنية فريدة تجمع بين الأصالة والحداثة في أجواء ساحرة بقلعة صلاح الدين.

وأشار إلى أن الدورة 33 تضم عروضاً متنوعة لنخبة من النجوم والفرق المتفردة، كما تكرم 12 شخصية أثرت الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، إلى جانب أسماء ساهمت في نجاح الدورات السابقة، وهم: الموسيقار هاني شنودة، عازف العود حسين صابر، عازف الإيقاع محسن الصواف، النجم إيهاب توفيق، المهندس ياسر البهواشي رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية، محمود عرفات مدير معهد الموسيقى العربية السابق، ضياء الدين قنديل مدير إدارة الخزينة والمدير التنفيذي لصندوق التكافل، المهندس سامر ماضي القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لنظم التطبيقات والدعم الفني والمشرف الفني على ستوديو المونتاج، خالد العايدي بإدارة الصوت التجهيزات الفنية، حسني عبدالمطلب مشرف كهرباء بالإدارة العامة للصيانة، والراحلين محمد حسني مدير عام الإعلام الأسبق والمهندس أحمد علي بكر مهندس ديكور بالإدارة المركزية للخدمات الفنية.

تُقام فعاليات الدورة 33 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء على مسرح المحكى، وتبدأ في الثامنة مساءً وهي على التوالي:

- الجمعة 15 أغسطس: نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا - فريق وسط البلد.

- السبت 16 أغسطس: الفنان سعيد الأرتيست بمشاركة فصل الإيقاع الشرقي بمركز تنمية المواهب - النجم خالد سليم.

- الأحد 17 أغسطس: الموسيقار عمرو سليم - الشيخ ياسين التهامي.

- الاثنين 18 أغسطس: فرقة كايرو كافيه بقيادة الموسيقار علي شرف - فرقة دولة كازاخستان - النجم هشام عباس.

- الثلاثاء 19 أغسطس: فرقة لازونا جيتيرا من كولومبيا - النجم مصطفى حجاج.

- الأربعاء 20 أغسطس: فرقة كنعان للثقافة والفنون الفلسطينية - النجم إيهاب توفيق.

- الخميس 21 أغسطس: أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد عاطف - النجم علي الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مجدي الفوي.

- الجمعة 22 أغسطس: عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز - النجم مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته.

- السبت 23 أغسطس: النجم أحمد جمال - حفل الصوفية والحداثة للموسيقار فتحي سلامة والشيخ محمود التهامي .