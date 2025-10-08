إعلان

بعد مشاجرة الملهى الليلي.. عصام صاصا يطرح "مش مهتم"

كتب : مصطفى حمزة

01:33 م 08/10/2025

عصام صاصا مؤدي اغاني المهرجانات

طرح مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، أغنية جديدة بعد ساعات من إخلاء سبيله من سرايا نيابة المعادي ودار السلام، بضمان محل إقامته في واقعة مشاجرة الملهي الليلي بالمعادي.

ويشارك صاصا، في تقديم الأغنية مع مؤدي أغاني المهرجانات كيمو الديب، وهي بعنوان "مش مهتم حالتك مش مهتم بصحتي".

وعلق "صاصا" عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، على قرار إخلاء سبيله، وكتب: "الحمد لله" .

وقررت جهات التحقيق بنيابة المعادي ودار السلام بالقاهرة، إخلاء سبيل مؤدي المهرجانات الشعبية عصام صاصا بضمان محل إقامته، بعد التحقيق معه في واقعة مشاجرة الملهى الليلي.

أغنية عصام صاصا "مش مهتم"

عصام صاصا اغنية مش مهتم أغاني المهرجانات

