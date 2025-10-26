رحمة رياض: مررت وناصيف زيتون بتجربة تشبه The Voice ببداية المشوار

يعود برنامجThe Voice في موسم سادس لاكتشاف المواهب العربية، انطلاقاً من مرحلة الصوت وبس، مرورا بمرحلة المواجهة ثم التحديات المتقدمة وصولاً إلى المواجهة الختامية التي تشهد تتويج واحد فقط باللقب من بين 3 مشتركين، اجتازوا كل المراحل بنجاح.

وفي بيان صحفي صادر عن مجموعة MBC، بدت المطربة رحمة رياض واثقة من أن الفائز باللقب سيكون أحد أفراد فريقها، قائلة "اللقب عندي". على الرغم من أن رحمة، كانت لها تجربة تحكيم في برنامج مواهب سابق، فهي ترى أنThe Voice مختلف وله خصوصيته، وتقول: "نحن هنا تركيزنا على الصوت فقط في المرحلة الأولى، لا نعرف جنسية المتقدم ولا لونه الغنائي، ثم أن هذا البرنامج يشبه طاقتنا الشبابية، وشغف المشتركين يشبه شعفنا".

وتتذكر يوم كانت تقف مكان المواهب، مؤكدة "أنني وناصيف اختبرنا تجربة مماثلة، لذا نشعر برهبة الخوف والانتظار عند المشتركين ونتأزم نفسياً عندما لا نلف بكرسينا لموهبة تستحق أن تأخذ فرصتها".

وعن مدى انحيازها إلى المواهب التي تشبه لونها الغنائي، تقول "ستلاحظ أنهم جميعاً يشبهونني في أمر ما، وستكتشفه مع انطلاق حلقات البرنامج".

اختارت رحمة 12 صوتاً من السعودية، مصر، السودان، لبنان، العراق، فلسطين وغيرها. وتقول إن الحماس لا يتوقف في البرنامج "أحمد سعد، خطف مني صوتين، وناصيف زيتون خطف صوتاً أيضاً".

واختتمت بتوجيه الشكر لمجموعة MBC، مضيفة "أكبر وأهم الداعمين للطاقات الشبابية في العالم العربي".

مراحل البرنامج

في مرحلة الصوت وبس، يضغط المدرب على الزر ليلتف بكرسيه ويرى صاحب الصوت. وهنا ينضم المشترك تلقائياً إلى فريقه، فيما يكون للمشترك حق الاختيار بين أكثر من مدرب إذا التفت له كراسي أكثر من مدرب واحد. ومع نهاية 6 حلقات من مرحلة الصوت وبس، يشكّل كل مدرب فريقه المؤلف من 12 موهبة، ليكون مجموع المواهب المتأهلة إلى المواجهة 36.

في هذه المرحلة، يتنافس أعضاء الفريق الواحد في ثنائيات وثلاثيات على المسرح في أجواء حماسية، ولكل مدرب 5 مواجهات داخل فريقه، يختار في نهايتها 5 مواهب تنتقل معه إلى المرحلة التالية، كما يملك المدرب حق خطف موهبة واحدة فقط، يضمها إلى فريقه. وبعد 3 حلقات من المواجهات الغنائية، تتأهل 18 موهبة أي 6 من كل فريق إلى المواجهة الأخيرة، ومنها يتم اختيار 3 مواهب فقط لتتابع طريقها نحو اللقب في ليلة نكتشف في ختامها صاحب "أحلى صوت".