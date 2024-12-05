بث مباشر.. حفل تامر عاشور على هامش بطولة الجولف العالمية في "موسم الرياض" برعاية المستشار تركي آل الشيخ

كتب- مروان الطيب:

يشهد "موسم الرياض"، فعاليات البطولة السعودية الدولية للجولف، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، حضور جماهيري كبير وتغطية إعلامية عالمية.

ويقام مساء اليوم الخميس حفلا غنائيا للفنان تامر عاشور على هامش الفعاليات، ونشر تركي بث مباشر للحفل الذي يقام في نادي الرياض للجولف عبر حسابه الرسمي على "X".

ويواصل تركي آل الشيخ الترويج لفعاليات "موسم الرياض"، التي تشهد حضور جماهيري كبير، وأوضح أن موسم الرياض وصل إلى 6 ملايين زائر حتى الآن من جميع أنحاء العالم.

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

وافتتح تركي آل الشيخ منذ أيام استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، وهي أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتضمن العديد من البلاتوهات التي تم تجهيزها على أعلى مستوى تقني وسط حضور عدد كبير من أبرز وألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي.

يذكر أن، تركي آل الشيخ كشف مؤخرًا عن العديد من المشاريع السينمائية ما بين السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.





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