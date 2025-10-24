إعلان

سحر اللون الوردي.. نسرين أمين بإطلالة ملفتة في ختام مهرجان الجونة

كتبت- شيماء مرسي
تصوير-علاء أحمد

08:07 م 24/10/2025
ظهرت الفنانة نسرين أمين بإطلالة جريئة خلال حضورها ختام مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.


وارتدت نسرين فستانا طويلا باللون الوردي بقصة الكب وبفتحة ساق جريئة.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود


واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.


وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.


وتشهد مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر اليوم حفل ختام الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي يسلط الضوء على صناعة السينما، وآخر صيحات الموضة.


وعلى مدار 8 أيام، تنافست النجمات خلال فعاليات المهرجان في استعراض أجمل الإطلالات بتوقيع أبرز المصممين، لتتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء عالمي يخطف الأنظار كل مساء.


ويقام حفل الختام داخل مركز مؤتمرات الجونة، بمشاركة نخبة من نجوم الفن وصناع الموضة، وسط تغطية إعلامية واسعة.

الفنانة نسرين أمين لجونة هرجان الجونة

