فستان ضيق.. مي الغيطي بإطلالة لامعة في ختام مهرجان الجونة

ظهرت الفنانة مي الغيطي بإطلالة جذابة، على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وارتدت مي فستانا طويلا باللون الفضي اللامع بقصة ضيقة وانسيابية على الجسم، واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بالألوان الترابية، وركزت على رسمة عيونها.

واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى، وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

وتشهد مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر اليوم حفل ختام الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي يسلط الضوء على صناعة السينما، وآخر صيحات الموضة.

وعلى مدار 8 أيام، تنافست النجمات خلال فعاليات المهرجان في استعراض أجمل الإطلالات بتوقيع أبرز المصممين، لتتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء عالمي يخطف الأنظار كل مساء.

ويقام حفل الختام داخل مركز مؤتمرات الجونة، بمشاركة نخبة من نجوم الفن وصناع الموضة، وسط تغطية إعلامية واسعة.